Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились

БАКУ/Trend/ - Объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане в январе-сентябре 2025 года, составил 6,963 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефтеналивные грузы составили 48,1% грузов.

За отчетный период в морских портах было осуществлено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 9,861 миллиона тонн, а транзитные грузы составили 7,852 миллиона тонн, или 79,6% грузов.

По состоянию на 1 октября 2025 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 410,2 тысячи тонн. Количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта за этот период, снизилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 19,3 тысячи человек.

