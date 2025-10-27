В Азербайджане разрабатывают новые требования к бытовым стиральным и сушильным машинам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработаны проекты «Технического регламента о требованиях к экодизайну бытовых стиральных и сушильных машин» и «Технического регламента об энергетической маркировке бытовых стиральных и сушильных машин».

Как сообщает Trend, документ разработан по инициативе Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и в настоящее время находится на этапе общественных обсуждений.

Согласно информации, после завершения этого этапа проект будет представлен на утверждение Кабинета министров.

«Планируется проанализировать мнения, замечания и предложения, представленные заинтересованными сторонами по проекту в ходе общественных слушаний, с учетом требований законодательства, а также представить их на утверждение Кабинету министров Азербайджанской Республики по согласованию с соответствующими ведомствами», - говорится в информации.

