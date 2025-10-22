Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили ускорение работ на Устюртском плато

ТАШКЕНТ /Trend/ – Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» провел переговоры с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), посвященные реализации Соглашения о разделе продукции по проведению геологоразведочных работ на Устюртском плато и ускорению их выполнения.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

Встреча прошла в рамках участия в Международной выставке и конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT-2025).

По итогам переговоров достигнута договоренность о комплексе мер, направленных на ускорение полевых работ, обеспечение необходимых технических и логистических ресурсов, а также повышение эффективности текущего этапа проекта.

Стороны также согласовали направления углубления сотрудничества в области внедрения инструментов искусственного интеллекта, цифровых решений и автоматизированных систем управления. Это позволит повысить эффективность производства, оптимизировать затраты и обеспечить экологическую устойчивость.

Напомним, что в августе 2024 года «Узбекнефтегаз» и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной отрасли, что дало старт геологическим исследованиям, включая сейсмическую разведку и подготовку к добыче углеводородов на плато Устюрт.

Кроме того, 24 июля 2025 года стороны подписали соглашение о разделе продукции, которое обеспечит Узбекистану полное удовлетворение внутреннего спроса на нефть на ближайшие 25 лет. Добываемый газ будет направляться на внутренний рынок, поддерживая местную промышленность доступными и качественными нефтепродуктами.