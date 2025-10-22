Законодательство о рынках капитала нуждается в доработке - председатель ЦБА

БАКУ /Trend/ - Законодательство о рынках капитала нуждается в порядка 300 доработках.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"Центральный банк работает на рынках капитала в соответствии со своим мандатом. В первой половине года, когда мы с международным консультантом сравнили всю нормативно-правовую базу по ценным бумагам с международной практикой, мы выявили все различия. В нашем законодательстве необходимо порядка 300 доработок в этом направлении. Начиная с сентября, в крайнем случае - в мае следующего года мы планируем представить окончательную версию соответствующим ведомствам относительно возможных изменений в законодательстве о рынках капитала", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!