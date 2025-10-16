Портфель бизнес-кредитов в транспортном секторе Азербайджана увеличился

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 сентября текущего года кредитный портфель банков Азербайджана в транспортном секторе составил 1,620 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, кредитный портфель в указанном секторе увеличился на 19,8 миллиона манатов или 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 246,3 миллиона манатов или 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем бизнес-кредитов, выданных банками в транспортном секторе, по состоянию на 1 августа 2025 года составил 1,600 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 сентября прошлого года - 1,374 миллиарда манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября текущего года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 0,7% или 206,7 миллиона ​​манатов, составив 28,705 миллиарда манатов. Из кредитного портфеля 15,092 миллиарда манатов (52,6%) составили бизнес-кредиты, 9,114 миллиарда манатов (31,7%) - потребительские кредиты, 4,499 миллиарда манатов (15,7%) - ипотечные кредиты.

