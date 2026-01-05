"Алиса в Стране чудес" в неоновом измерении: современная сценическая магия в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова зрителям представили новую постановку - неоновый интерактивный мюзикл "Алиса в Стране чудес", созданный на стыке современных сценических технологий, музыки, танца и театра, сообщает Trend Life.

Знаменитое произведение мировой литературы в этот раз зазвучало по-новому: с использованием инновационных световых решений, неоновой эстетики и мультимедийных эффектов. Спектакль выстроен как яркое визуальное путешествие, где каждый эпизод превращается в динамичную сценическую картину.

Одним из ключевых выразительных средств стали неоновые световые эффекты и визуальные инсталляции, формирующие фантазийную атмосферу Страны чудес. Интерактивные элементы спектакля стирают границу между сценой и залом, вовлекая зрителей в происходящее не только визуально, но и эмоционально. Живые вокальные номера, насыщенная хореография и красочное сценическое оформление придают постановке особый ритм и энергию.

В ролях: Аян Кямран (Алиса), Эмилия Агакишиева (Сестра Алисы), Рамиз Гамбаров (Попугай), Газанфар Мусабеков (Шляпник), Айла Рустам (Кролик), Хадижа Магеррамова (Королева), Орхан Абышов, Джавид Джавадзаде (карточные солдаты), Илаха Ализаде, Сабина Раджабли (Феи).

Творческая команда: руководитель проекта - Ульвия Бабирли, режиссёр-постановщик - Тахмина Гумбатова, композитор - Али Джафарзаде, авторы песен "Сон" и "Цвета" - Ульвия Бабирли и Бабир Бабирли, художники - Эльмира Фариз, Ряван Керими, художник-модельер - Диляра Мамедова.

