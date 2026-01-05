Азербайджано-американский диалог: региональная безопасность и стратегическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января принял делегацию США.

Политолог Азер Гараев сказал Trend в связи с этим, что данная встреча может быть расценена как важное политическое событие, наглядно демонстрирующее текущий этап и будущие направления азербайджано-американских отношений.

"В первую очередь, высокий уровень и двухпартийный состав делегации США свидетельствуют о том, что интерес к Азербайджану в Вашингтоне носит устойчивый характер. Участие членов комитетов по Вооруженным силам и доходам подтверждает, что вопросы безопасности, обороны, торговли и экономики являются приоритетными для Конгресса США.

Примечательно, что мирная повестка между Азербайджаном и Арменией занимала особое место на встрече. То, что Президент Ильхам Алиев назвал достигнутые договоренности исторически значимыми и подчеркнул роль Президента США Дональда Трампа в этом процессе, свидетельствует о том, что Вашингтон выступает активным посредником в региональном мирном процессе. В то же время установление торговых отношений и открытие транзитных возможностей демонстрирует, что мирная повестка уже дает практические результаты", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что мнения, озвученные относительно маршрута TRIPP, могут быть расценены как продолжение стратегии Азербайджана по превращению в транспортно-логистический центр в регионе. Этот коридор укрепляет региональную интеграцию и имеет важное значение с точки зрения альтернативных транспортных маршрутов для США и Запада. Кроме того, поднятие главой государства вопроса о 907-й поправке еще больше усиливает политическое содержание встречи. "Высокая оценка приостановки действия поправки также может быть расценена как политический месседж, адресованный членам Конгресса. В целом встреча показывает, что отношения Азербайджана и США не ограничиваются региональной безопасностью, а охватывают и такие перспективные направления, как энергетика, оборонная промышленность, образование, информационные технологии и искусственный интеллект. А это создает прочную основу для более глубокого и институционального сотрудничества между сторонами", - отметил он.

