Назван объем средств, потраченных населением Азербайджана на бензин и дизель в январе-августе

Экономика Материалы 12 сентября 2025 10:28 (UTC +04:00)
В январе-августе оборот розничной торговли в стране увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по продовольственным и непродовольственным товарам.
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в розничной торговой сети Азербайджана населению было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 2,453 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, этот показатель на 7,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Доля оборота розничной торговли автомобильным бензином и дизельным топливом в общем объёме составила 6,1%.

Отметим, что в январе-августе текущего года в розничной торговой сети населению было продано товаров на общую сумму 40,4 миллиарда манатов, в том числе 22,2 миллиарда манатов - продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 18,2 миллиарда манатов - непродовольственные товары. По сравнению с январем-августом 2024 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,3%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.

