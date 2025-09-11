Международный IT-форум Digital Bridge 2025 пройдет 2-4 октября

В этом году международный IT-форум Digital Bridge 2025 пройдет в Астане 2-4 октября 2025 года. Тема форума «Generative Nation» – концепция, отражающая стратегический курс Казахстана на формирование общества знаний, основанного на передовых технологиях и искусственном интеллекте.

Digital Bridge 2025: Generative Nation – это не просто дискуссионная площадка, а катализатор перемен, объединяющий лидеров технологий, предпринимателей и государственные институты для построения нового будущего Казахстана в глобальной цифровой экономике.

Площадка соберет мировых IT-экспертов, представителей технологических гигантов, авторов и основателей успешных продуктов и стартапов, а также инвесторов и мировых лидеров этой отрасли.

В рамках форума 2 октября планируется презентация AI-проектов в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai.

Лучшие проекты получат возможность презентовать свои проекты перед Главой Государства и одним из авторитетных людей в области ИИ-предпринимателя, учёного в области информатики, инвестора и писателя Кай-Фу Ли.

Предварительно отобранные участники AI Movement смогут представить свои идеи и инновационные разработки. Эта сессия станет не только площадкой для демонстрации технологических достижений, но и возможностью получить поддержку для масштабирования своих решений на национальном и глобальном уровне.

alem.ai станет главной платформой для исследований, стартапов и международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Центр позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений, а также запустит новую волну технологического и экономического роста, сделав Астану ключевым интеллектуальным центром Центральной Азии.

Форум Digital Bridge уже стал крупнейшим событием в IT-отрасли, которое с нетерпением ждут профессионалы и IT-сообщество не только Казахстана, но и всего региона. За 6 лет Форум посетили более 67 тыс человек из 100 стран, на его площадке выступили 550 участников и более тысячи спикеров.

За годы проведения Форум приобретает коммерческую устойчивость и в этом году проводится без привлечения бюджетных средств. С этого года запускается продажа билетов для всех желающих присоединиться к главному технологическому событию года. Билеты на форум доступны на сайте: https://digitalbridge.kz/ru/

Организаторы форума: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Astana Hub и акимат города Астаны.

Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре «EXPO».