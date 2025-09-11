ЕС заинтересован в оказании финансовой поддержки "Бакинскому водному диалогу"

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) выразил заинтересованность в оказании финансовой поддержки "Бакинскому водному диалогу".

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Управления климатической дипломатии министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) Эльчин Аллахвердиев в ходе своего выступления во втором дне II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

По его словам, планируется выделить определенные финансовые средства на будущую деятельность в этом направлении.

"Страны готовят новые национальные климатические планы, которые, как ожидается, будут обнародованы к концу года. Мы надеемся, что водное измерение также будет учтено.

Особое внимание вопросам воды будет уделено в национальных планах адаптации и стратегиях по биоразнообразию, поскольку вода является ключевым вопросом не только в контексте климата, но и в рамках международных конвенций по биоразнообразию и борьбе с опустыниванием", - отметил представитель МИД.

