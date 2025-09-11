Чешская компания по водоочистке рассматривает возможность выхода на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Чешская компания MEGA a.s, специализирующаяся на промышленных технологиях и технологиях очистки воды, рассматривает возможность выхода на рынок Азербайджана.

Об этом сказал Trend менеджер по работе с ключевыми клиентами MEGA a.s. Михал Йирдашек на полях II Международной конференции Водное хозяйство в Баку.

"Мы хотели бы работать на рынке Азербайджана, найти здесь партнеров, с которыми могли бы помогать модернизировать уже действующие линии на существующих заводах и участвовать, например, в новых "зеленых" проектах, способствуя более высокому уровню восстановления воды", - сказал он.

По его словам, компания MEGA a.s. может внедрять технологии, которые позволяют очищать загрязнённую воду "с нуля" до того качества, которое требует заказчик или партнер.

"Уникальность нашего решения в том, что в технологические линии мы интегрируем электромембранные технологии собственного производства. Из каждой технологии мы выбираем лучшие стороны и комбинируем их так, чтобы добиться максимально высокой степени очистки и восстановления воды, а также экономичности всего процесса", - отметил М. Йирдашек.