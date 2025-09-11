Азербайджан более чем вдвое увеличил доходы от экспорта золота

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года из Азербайджана было экспортировано золота на сумму 178,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на августовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, этот показатель на 104,2 миллиона долларов США или в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в июле Азербайджан экспортировал золота на сумму 33,9 миллиона долларов США, что на 17,3 миллиона долларов США или в 2 раза больше, чем в том же месяце 2024 года.

Отметим, что экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-июле 2025 года увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 2,09 миллиарда долларов США.

