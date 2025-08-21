Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Сумгайыте приступили к расширению химико-промышленного парка

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения указа Президента Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года «О расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка», сообщает Trend.

Согласно документу, Исполнительная власть города Сумгайыт по согласованию с Министерством экономики в течение двух месяцев должна обеспечить передачу Агентству по развитию экономических зон в аренду 26,6676 гектара земель, расположенных на проспекте Сульх в Сумгайыте.

Участки относятся к категории земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иных государственных земель, находящихся в пользовании ОАО «Азербору». О результатах необходимо проинформировать Кабинет Министров и урегулировать вопросы, вытекающие из распоряжения.

Исполнение документа возложено на Отдел аграрной политики и экологии Кабинета Министров Азербайджанской Республики. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

