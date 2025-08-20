В Баку представляют итоги региональной инновационной программы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит заключительный день презентации инновационной программы, реализуемой в регионах Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии принимают участие председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (IDIA) Фарид Османов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов, а также первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Самир Гумбатов.

В рамках программы были организованы просветительские мероприятия, хакатоны, инкубационные проекты, а также оказана поддержка 35 новым инновационным инициативам в регионах. В ходе мероприятия состоится презентация итоговых результатов программы и вручение призового фонда в размере 50 тысяч манатов.

