Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 августа

Экономика Материалы 19 августа 2025 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9828 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1134 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9828
AUD 1,1036
BYN 0,5686
BGN 1,0134
AED 0,4628
KRW 0,1224
CZK 0,081
CNY 0,2367
DKK 0,2656
GEL 0,6302
HKD 0,2181
INR 0,0195
GBP 2,2963
IRR 0,0294
SEK 0,1777
CHF 2,1064
ILS 0,5033
CAD 1,2312
KWD 5,5625
KZT 0,3154
QAR 0,4665
KGS 0,0195
HUF 0,5017
MDL 0,1024
NOK 0,1666
UZS 0,0136
PKR 0,6005
PLN 0,4669
RON 0,392
RUB 2,1134
RSD 0,0169
SGD 1,3243
SAR 0,453
xdr 2,3266
TRY 0,0416
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1506
NZD 1,0077
