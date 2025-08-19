Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 августа.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9828 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1134 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9828
|AUD
|1,1036
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,0134
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1224
|CZK
|0,081
|CNY
|0,2367
|DKK
|0,2656
|GEL
|0,6302
|HKD
|0,2181
|INR
|0,0195
|GBP
|2,2963
|IRR
|0,0294
|SEK
|0,1777
|CHF
|2,1064
|ILS
|0,5033
|CAD
|1,2312
|KWD
|5,5625
|KZT
|0,3154
|QAR
|0,4665
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5017
|MDL
|0,1024
|NOK
|0,1666
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,6005
|PLN
|0,4669
|RON
|0,392
|RUB
|2,1134
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3243
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3266
|TRY
|0,0416
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1506
|NZD
|1,0077