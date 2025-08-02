Реформы Шавката Мирзиёева - Узбекистан делает ставку на открытый рынок

БАКУ /Trend/ – В последние годы экономика Узбекистана начала заметно меняться. Страна всё больше открывается миру, делает ставку на частный сектор, привлекает инвестиции и активно ищет своё место в глобальной экономике.

Важным шагом в этом направлении стало введение свободной конвертации национальной валюты. Это решение укрепило доверие иностранных инвесторов и позволило узбекским компаниям активно участвовать в международной торговле. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отметил, что либерализация сума в сентябре 2017 года стала значительным изменением на пути к более открытой, интегрированной и ориентированной на экспорт экономике.

«Узбекистан продвигается по многим направлениям, положительно влияя на бизнес-среду, но по-прежнему сталкивается со многими проблемами», - отметили в ЕБРР, подчеркнув, что банк следит за реализацией программы реформ в стране и поддерживает ее успех.

И действительно поддержка ЕБРР впечатляет, Узбекистан занял первое место среди государств Центральной Азии по объему финансирования ЕБРР.

На сегодня банк реализовал 180 проектов на общую сумму 5,22 млрд долларов. Из них 98 проектов на сумму 2,8 млрд долларов находятся в активной фазе.

За последние восемь лет объёмы финансирования ЕБРР в Узбекистане существенно выросли - с 517 млн долларов в 2019 году до 938 млн долларов в 2024-м. Количество поддерживаемых проектов за тот же период выросло с 13 до 34.

ЕБРР также работает с правительством страны над улучшением инвестиционного климата. В частности, поддерживается деятельность Совета иностранных инвесторов, который стал важной платформой для диалога между государством и бизнесом. Все это говорит о том, что реформы в направлении открытой экономики действительно работают. Доверие международных институтов не возникает на пустом месте, а появляется там, где проводятся реальные преобразования.

Кроме того, проводится большая работа по созданию комфортных условий для бизнеса. Упрощаются административные процедуры, снижаются бюрократические барьеры, создаются гарантии для защиты прав предпринимателей. Это особенно важно для роста малого и среднего бизнеса, в том числе в регионах.

На Инвестиционном форуме в 2022 году Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «В первую очередь мы приступили к созданию благоприятных условий для предпринимательства, устранив все препятствия, которые ранее мешали инвесторам выйти на рынок Узбекистана и свободно вести свою деятельность».

Эффективность реформ в Узбекистане находит отражение и в международных рейтингах. За последние пять лет в Индексе экономической свободы страна поднялась на 48 позиций, а в Гарвардском индексе экономической сложности — на 28 пунктов. Авторитетное агентство S&P повысило прогноз по суверенному рейтингу Узбекистана со «стабильного» до «позитивного», что также говорит о высоком уровне доверия.

Так, благодаря своим усилиям Узбекистан становится заметным игроком на мировой арене. В 2024 году объем иностранных вложений достиг 35 миллиардов долларов. А экспорт - 27 миллиардов. Но уже стоят и новые цели - довести экспорт до 30 миллиардов долларов в 2025 году, сделав ставку не на сырье, а на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Узбекистан стремится не просто нарастить внешнеторговые показатели, но и изменить саму систему экспорта. Уже сегодня текстильная и электротехническая отрасли демонстрируют стремительный рост. Экспорт текстиля утроился, география поставок охватывает более 70 стран, в том числе рынки ЕС и Азии.

Важную роль играют свободные экономические зоны. В 2024 году в них действовали 589 предприятий, но только 18 процентов продукции ушло на экспорт. Это говорит о том, что многие проекты пока ориентированы на внутренний рынок. Именно поэтому принято решение сосредоточиться на создании СЭЗ, изначально ориентированных на внешний рынок. Это позволит избежать дублирования и сконцентрироваться на стратегически важных направлениях.

Один из таких проектов - текстильный кластер в Наманганской области. На 30 гектарах будет создана экспортная площадка совместно с зарубежными брендами.

Значительную роль в развитии экспорта играет сотрудничество с Европейским союзом. После получения режима GSP+ поставки в ЕС выросли в 1,5 раза.

Как ранее подчеркивал Президент Мирзиёев, в ближайшие три года республика намерена удвоить объемы экспорта готовой продукции. Для реализации этой задачи необходимо не только наращивать производственные мощности, но и обеспечить выход узбекских производителей на международные рынки на справедливых условиях.

В этом контексте вступление в ВТО приобретает стратегическое значение. Уже завершены переговоры с 25 странами, включая США, Китай, Турцию и страны ЕС. Членство в ВТО откроет доступ к рынкам более чем 160 государств и даст дополнительные гарантии узбекским производителям. Особенно это важно для таких отраслей, как текстильная, химическая, строительная - именно они готовы к масштабированию и выходу на международный уровень.

С открытием новых рынков и ростом экспорта все большую роль начинает играть вопрос логистики. Без эффективной транспортной инфраструктуры дальнейший рост может столкнуться с ограничениями. Именно поэтому большое значение приобретает проект железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Этот маршрут может стать важнейшим сухопутным коридором между Восточной и Южной Азией. Он не только ускорит движение товаров, но и сделает Узбекистан транспортным узлом, через который пройдут крупные потоки грузов. Это принесёт новые рабочие места, даст импульс региональному развитию и усилит экспортный потенциал страны.

Аграрный сектор также становится частью рыночных преобразований. Фермеры теперь сами выбирают, что выращивать, где продавать, с кем заключать контракты. Это делает рынок прозрачнее и справедливее. А главное - стимулирует конкуренцию и рост качества продукции.

Таким образом, курс на открытую экономику это не временная кампания. Это продуманная стратегия, ориентированная на долгосрочный результат. И несмотря на внешние вызовы, Узбекистан уже показывает, что этот путь даёт конкретные плоды: растут инвестиции, расширяется экспорт, развивается внутренняя промышленность. Все эти преобразования стали возможны благодаря продуманной государственной политике, которая шаг за шагом реализуется в последние годы.