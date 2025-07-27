Азербайджан снизил стоимость импорта мяса почти на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 22,4тыс. тонн мяса.

Об этом сообщили Trend в Государственном таможенном комитете

Согласно данным, расходы на импорт мяса в этом объеме составили 47,2 миллиона долларов США.

Импорт мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 4,1 тыс. тонн, или 15,4 процентов в количественном выражении и на 11,4 млн долларов США, или на 19,5 процентов в стоимостном выражении.

Так, за первые два месяца прошлого года в Азербайджан было импортировано 26,5 тысячи тонн мяса на сумму 58,6 миллиона долларов США.

В январе-июне текущего года в Азербайджане было произведено 293,5 тыс. тонн мяса в живом весе, включая мясо птицы. Это на 3,2 тыс. тонн, или на 1,1 процент больше, чем за тот же период прошлого года. В первой половине прошлого года произведено 290,3 тыс. тонн мяса в живом весе, включая мясо птицы.