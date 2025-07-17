В Азербайджане вырос объем инвестиций в строительный сектор

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года в Азербайджане из инвестиций, направленных в основной капитал, на строительный сектор пришлось 1,812 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 2,3% больше, чем за тот же период 2024 года.

Итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал в данной сфере составил 22,5%.

За отчетный период 1,333 млрд манатов инвестиций в строительный сектор направлено на жилищное строительство, что на 51,9% больше показателя за первые 6 месяцев 2024 года.

Итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал в жилищном строительстве составил 16,5%.

Отметим, что в январе-июне 2025 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 8,073 млрд манатов, что на 0,5% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 23,8%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 13,5%.