НПЗ Абадана в Иране планирует увеличить мощность транспортировки продукции

БАКУ/Trend/ - Объем транспортировки нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Абадана в Иране значительно возрастет – суточные объемы планируется увеличить более чем на 71,4%, сообщил журналистам представитель компании Голамреза Саларванд, передает Trend.

По его словам, в настоящее время с завода ежедневно транспортируется около 350 тысяч баррелей нефтепродуктов. После ввода в эксплуатацию новых терминалов и насосных станций этот показатель планируется довести до 600 тысяч баррелей в сутки.

Саларванд добавил, что на НПЗ планируется строительство трех нефтяных терминалов, шести новых трубопроводов протяженностью два километра, а также шести новых насосных станций. Стоимость проекта оценивается примерно в 40 триллионов риалов (около 57,8 миллиона долларов США), завершить его планируется в течение ближайших 18 месяцев.

НПЗ Абадана производит широкий ассортимент продукции, включая сжиженный газ, бензин, белое масло, дизельное топливо, мазут, битум, растворители, серу и нафту. Завод обеспечивает около 17% потребления бензина в стране, 22% – дизельного топлива и 42% – мазута.