БАКУ /Trend/ - Над островом Кешм в провинции Хормозган на юге Ирана сбит беспилотный летательный аппарат MQ-1, принадлежащий вооружённым силам США.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Таким образом, на сегодня КСИР сбил в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов MQ-1», – говорится в сообщении.

В КСИР также заявили, что на сегодня уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов MQ-9.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.