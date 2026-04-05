Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 апреля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, в отдельных частях полуострова — интенсивные. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру станет умеренным. Температура воздуха составит ночью 10–12° тепла, днем — 12–16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80–90 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. Есть вероятность того, что в основном в северных и восточных районах осадки будут интенсивными, пройдут грозы, выпадет град. Местами возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 9–13° тепла, днем — 17–22° тепла, в горах ночью — 3–8° тепла, днем — 13–18° тепла.