В недавно сданном в пользование отеле в Агдаме обеспечены постоянной работой 120 человек

БАКУ /Trend/ - В недавно сданном в пользование отеле "Hilton Garden Inn Agdam" обеспечены постоянной работой 120 человек.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом во время организованного в Агдам медиатура "По следам Президента" сказал журналистам директор отеля "Hilton Garden Inn Agdam" Анар Ибрагимов.

По его словам, отель, расположенный на территории площадью более 2 гектаров, состоит из трех блоков – двух-, шести- и семиэтажного. В здании отеля на 287 мест имеется 127 номеров различного класса. Здесь также функционируют ресторан, зона общественного питания, конференц-зал, зал для мероприятий и банкетный зал, созданы крытый бассейн, спортзал. На территории отеля проведены масштабные работы по благоустройству.

А.Ибрагимов отметил, что большинство принятых на работу сотрудников являются жителями Агдама и окрестных районов.

"Новый отель расположен недалеко от Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, Агдамского центра мугама, Агдамского промышленного парка и других объектов социальной инфраструктуры", - сказал он.

Было отмечено, что одним из основных направлений в рамках строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, определено формирование туристической инфраструктуры в регионе. С этой целью ведется строительство отелей и гостиничных комплексов, отвечающих современным требованиям, создаются необходимые условия для реализации туристического потенциала. Все эти работы выполняются в соответствии с «I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики».

Отели спроектированы с учетом природного ландшафта территории, соответствуют экологическим стандартам и самым современным принципам обслуживания. Туристические объекты создают широкие возможности для комфортного размещения и отдыха туристов. Строительство отелей также придает импульс росту экономической активности, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства в этих регионах. Проделанная работа позволит Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам занять важное место на туристической карте страны.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в 2022 году приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса в городе Агдам. В феврале этого года они ознакомились со строительными работами, проводимыми в комплексе.

