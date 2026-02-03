Азербайджан увеличил расходы на оборону и национальную безопасность

БАКУ /Trend/ - Согласно функциональной классификации, расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане в 2025 году составили 8,068 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, по сравнению с 2024 годом в 2025 году расходы на оборону и национальную безопасность увеличились на 22,9 процента или на 1,506 миллиарда манатов.

Кроме того, в отчетном году расходы на экономическую деятельность составили 7,580 миллиарда манатов, на образование - 4,618 миллиарда манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 554,4 миллиона манатов, на общегосударственные услуги - 4 456,1 миллиона манатов, на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру - 2 919,9 миллиона манатов, на услуги, не отнесенные к основным разделам, - 2 786,8 миллиона манатов, на здравоохранение - 1 275,3 миллиона манатов, на сельское хозяйство - 1 120,9 миллиона манатов, на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодежную политику и другие виды деятельности данного профиля - 527,3 миллиона манатов, на охрану окружающей среды - 374,2 миллиона манатов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 322,5 миллиона манатов.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году на социальную защиту и социальное обеспечение было потрачено больше на 9,7 процента или 403,3 миллиона манатов; на общегосударственные услуги - на 8,3 процента или 341,1 миллиона манатов; на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодежную политику и другие аналогичные виды деятельности - на 6,1 процента или 30,3 миллиона манатов; на образование - на 5,2 процента или 228,2 миллиона манатов; на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру - на 3,9 процента или 110,1 миллиона манатов; на охрану окружающей среды — на 3,4 процента или 12,3 миллиона манатов; на сельское хозяйство - на 2,3 процента или 25,1 миллиона манатов; на жилищно-коммунальное хозяйство - на 0,9 процента или 3,0 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!