Назван объем экспорта электроэнергии Ирана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Иран ежедневно экспортирует 50 мегаватт электроэнергии и импортирует 507 мегаватт.

По данным Trend, об этом сообщил заместитель исполнительного директора компании по производству, передаче и распределению электроэнергии Ирана (TAVANIR) Мохаммад Аллахдад в интервью местным СМИ.

По его словам, в настоящее время Иран экспортирует 20 мегаватт электроэнергии в Пакистан и 30 мегаватт — в Афганистан.

М. Аллахдад добавил, что экспорт электроэнергии Ирана в Ирак приостановлен из-за международной ситуации и влияния США.

"Экспорт электроэнергии не только создаёт возможности для страны с точки зрения дипломатии и безопасности, но и имеет большое экономическое значение. Например, если сейчас 1 киловатт электроэнергии экспортируется в Пакистан по цене 10 центов, то внутри страны 1 киловатт продаётся промышленным предприятиям, таким как сталелитейные заводы, всего за 1 цент", — отметил он.

Представитель компании сообщил, что в настоящее время Иран импортирует 507 мегаватт-час электроэнергии из Туркменистана и Армении.

Отметим, что общий потенциал производства электроэнергии в Иране составляет около 95 тысяч мегаватт.