Экспорт природного газа и ненефтяной сектор поддержат рост ВВП Азербайджана в 2026 году — Allianz Trade

БАКУ/Trend/ - Экспорт природного газа и развитие ненефтяного сектора станут ключевыми факторами поддержки экономического роста Азербайджана в 2026 году, сообщает Trend со ссылкой на Allianz Trade — мирового лидера в сфере страхования торговых кредитов.

Согласно обновленному отчету Allianz Trade, темпы экономического роста Азербайджана замедлились в 2025 году: рост ВВП снизился с 4,1% в 2024 году до примерно 1,6% в 2025 году: "В то же время в 2026 году ожидается восстановление роста до 2,6% на фоне увеличения экспорта природного газа и расширения ненефтяных отраслей".

Аналитики Allianz Trade отмечают, что инфляция в 2025 году выросла до 5,6% под влиянием повышения цен на продовольствие и услуги, однако остается в пределах целевого коридора Центрального банка.

"Курс маната сохраняется стабильным благодаря значительным валютным резервам. Вместе с тем сохраняются внешние риски, включая волатильность мировых цен на энергоносители, сбои в торговле и региональную геополитическую напряженность, которые могут сдерживать восстановление экономики. Инвестиционная активность остается умеренной, особенно в углеводородном секторе. Перспективы на 2026–2027 годы будут во многом зависеть от темпов диверсификации экономики, устойчивости ненефтяных отраслей и стабильности мировых сырьевых рынков", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что состояние государственных и внешних финансов в целом остается комфортным, несмотря на сокращение профицита бюджета и счета текущих операций, которые, тем не менее, сохраняются на положительном уровне.

По оценкам Allianz Trade, бюджетный профицит в 2026 году может снизиться примерно до 2% ВВП на фоне ослабления нефтяных доходов и роста социальных расходов.

"Банковский сектор остается стабильным: рост кредитования поддерживает деловую активность, хотя рентабельность банков испытывает давление из-за увеличения стоимости фондирования. Данные о банкротствах остаются ограниченными, существенного роста неплатежеспособности не зафиксировано. Однако слабая инвестиционная активность и ужесточение глобальных финансовых условий могут повысить риски корпоративных дефолтов, особенно среди малых компаний. Кроме того, уровень цен на нефть около 60 долларов за баррель может привести к задержкам платежей поставщикам в энергетическом секторе. Внешний долг остается низким (менее 10% ВВП), а суверенные риски — ограниченными, однако зависимость бюджета и экспорта от углеводородов по-прежнему представляет собой структурную уязвимость", - говорится в отчете.

Кроме того, в Allianz Trade подчеркивается постепенное улучшение деловой среды в Азербайджане, чему способствуют реформы в сфере корпоративного управления государственными предприятиями, повышение прозрачности бенефициарного владения и цифровизация.

Отмечается также прогресс в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры: "Ряд проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики выходит на стадию ввода в эксплуатацию, ведется модернизация сетей передачи электроэнергии. В то же время экологическая устойчивость остается проблемной областью — показатели в сфере управления водными ресурсами и переработки отходов остаются низкими. Для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности стране необходимо сохранять фокус на развитии «зеленой» энергетики, региональной связности и человеческого капитала".