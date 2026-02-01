Узбекистан и Казахстан обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым, сообщает министерство, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и транспортного взаимодействия между двумя странами.

Сообщается, что стороны отметили устойчивую положительную динамику двусторонней торговли и выразили готовность продолжать наращивание взаимного товарооборота в рамках Совместной программы, предусматривающей достижение объёма торговли в 10 млрд долларов США к 2030 году.

По итогам 2025 года объём взаимной торговли между Узбекистаном и Казахстаном составил 4,97 млрд долларов, что на 11,4 процента превышает показатель предыдущего года. Экспорт достиг 1,55 млрд долларов, увеличившись на 1,2 процента, тогда как импорт вырос на 16,6 процента и составил 3,4 млрд долларов.

Отдельный акцент был сделан на подготовке в 2026 году первого заседания Совета глав регионов двух государств, а также на организации промышленных выставок «Made in Uzbekistan» и «Made in Kazakhstan».

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства, расширении инвестиционного сотрудничества и продолжении регулярного конструктивного диалога.