Вырос рынок обязательного страхования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане по обязательным видам страхования было собрано 365,811 миллиона манатов страховых взносов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 23,9 миллиона манатов или на 7% больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетном периоде выплаты по обязательным видам страхования увеличились на 6,9 миллиона манатов, или на 4,9%, составив 146,6 миллиона манатов.

Таким образом, в прошлом году на каждые 100 манатов собранных страховых взносов по обязательному страхованию 40,1 маната было возвращено клиентам.

Отметим, что в 2025 году было собрано 1,505 миллиарда манатов страховых взносов. Этот показатель на 151,5 миллиона манатов или на 11,2% выше, чем в 2024 году.

В то же время выплаты страховых компаний в отчетном периоде составили 920,4 миллиона манатов, что на 167,7 миллиона манатов или на 22,3% больше, чем в 2024 году.