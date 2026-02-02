В Азербайджане совершенствуется механизм постановки на налоговый учет для целей НДС

БАКУ /Trend/ - Будет усовершенствован механизм постановки на налоговый учет для целей НДС нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте поправок в Налоговый кодекс Азербайджана, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, нерезиденты (за исключением постоянных представительств иностранных юридических или физических лиц), осуществляющие электронную торговлю через интернет-ресурсы и получающие доход от предоставления работ и услуг лицам, не состоящим на учете в налоговых органах Азербайджана, должны встать на электронный налоговый учет в течение 30 дней после того, как их оборот по операциям в Азербайджане превысит эквивалент 10 000 долларов США в манатах за календарный год. Если оборот ниже указанной суммы, постановка на учет будет осуществляться на добровольной основе.

Для целей данной статьи к услугам, предоставляемым в порядке электронной торговли, не будут относиться:

- консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, предоставляемые по электронной почте или через другие интерактивные средства связи;

- образовательные и тренинговые услуги, предоставляемые через интернет в режиме реального времени;

- услуги по онлайн-бронированию билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

Порядок постановки на электронный учет, переучета, снятия с учета, регистрации в качестве плательщика НДС, а также подачи декларации и уплаты налога для таких нерезидентов будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Налогоплательщики-нерезиденты, вставшие на учет в вышеуказанном порядке, будут обязаны уплачивать НДС в бюджет за каждый отчетный период не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.