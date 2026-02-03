Прогнозируется двукратный рост цифровизации платежей в Азербайджане к 2027 году

БАКУ/Trend/ - Уровень цифровизации платежей «потребитель-бизнес», который составлял 32% на конец 2023 года, прогнозируется к увеличению почти в два раза к 2027 году. Между тем, ожидается, что уровень цифровизации платежей МСП "бизнес для бизнеса" (B2B) вырастит с 5-10% до 15-20% за тот же период.

Как сообщает Trend, об этом говорится в исследовательском документе под названием «Следующая волна цифровизации в Азербайджане», подготовленном Mastercard в рамках сотрудничества с Центральным банком Азербайджана.

Отмечается, что Азербайджан достиг значительного прогресса, особенно в цифровизации потребительских платежей, достигнув текущего уровня 32%, при этом прогнозируется увеличение до 38% к концу 2024 года.

"Инициатива «Безналичный Азербайджан», запущенная в 2017 году совместно с Mastercard, сыграла ключевую роль в стимулировании цифровизации потребительских платежей, особенно в последние годы. Благодаря успешной реализации этих инициатив и эффективной поддержке заинтересованных сторон, Азербайджан сделал значительные шаги в направлении цифровой трансформации. Однако потенциал для улучшений остаётся значительным, особенно в расширении цифровизации на платежи МСП наряду с потребительскими платежами. Создавая синергию между этими двумя направлениями, Азербайджан может претендовать на лидерство в регионе в сфере цифровых платежей", - говорится в информации.

Подчеркивается, что опираясь на инициативу 2017 года, исследование «Следующая волна цифровизации в Азербайджане» 2024 года было направлено на дальнейшее ускорение цифровизации платежей и стимулирование кредитного доступа, ориентированное как на потребителей, так и на МСП.

"В рамках исследования были сегментированы потоки платежей "потребитель–бизнес" (B2C) и "МСП–бизнес", проведён анализ и оценка каждого сегмента с точки зрения предпочтений и поведения по способам оплаты. Диагностический анализ, охватывающий более 15 ключевых направлений, был проведён для выявления коренных причин существующих проблем в сегментах с высокой зависимостью от нецифровых платежей. Исследование опиралось на данные оценок рыночного ландшафта, опросы, фокус-группы, интервью с заинтересованными сторонами, метод «тайного покупателя» и глубокое понимание экономической динамики Азербайджана со стороны экспертов Mastercard Advisors.

После диагностического этапа была проведена оценка инициатив путём анализа более 60 инициатив из более чем 40 стран с сопоставимым опытом цифровизации. Из них 22 инициативы были признаны наиболее релевантными для Азербайджана, и для них были разработаны комплексные дорожные карты реализации", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что этот процесс определил основную стратегию и конкретные шаги для продвижения следующей волны цифровизации.

"В ходе реализации этих инициатив планируется расширение финансовой включенности и достижение следующей волны роста цифровизации в Азербайджане. Уровень цифровизации платежей «потребитель–бизнес», который составлял 32% на конец 2023 года, прогнозируется к увеличению почти в два раза к 2027 году. Между тем, ожидается, что уровень цифровизации платежей МСП «бизнес–бизнес» вырастет с 5–10% до 15–20% за тот же период", - говорится в документе.