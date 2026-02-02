Иранские банки увеличили кредитование коммерческого сектора

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) объем кредитов, выданных иранскими банками в торговом секторе, увеличился на 63,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

По статистике, объем кредитов, выданных иранскими банками в торговом секторе за 9 месяцев, составил приблизительно 6,7 квадриллиона риалов (около 6 миллиардов долларов США). За аналогичный период прошлого года банки выдали в торговом секторе кредиты на сумму 4,07 квадриллиона риалов (около 3,67 миллиарда долларов США).

За отчетный период в торговом секторе в качестве оборотного капитала было выдано кредитов на сумму 5,76 квадриллиона риалов (около 5,19 миллиарда долларов США).

За первые 9 месяцев было выдано 626 триллионов риалов (около 564 миллионов долларов) кредитов на создание предприятий и других возможностей в коммерческом секторе, и 241 триллион риалов (около 217 миллионов долларов) — на развитие предприятий.

По статистике, 17,9 триллиона риалов (около 16,1 миллиона долларов) было выдано на приобретение товаров личного пользования в коммерческом секторе, и 4,3 триллиона риалов (около 3,8 миллиона долларов) - на самозанятость.

За указанный период иранские банки выдали 769 миллиардов риалов (около 692 тысяч долларов) кредитов на покупку квартир в коммерческом секторе и 653 миллиарда риалов (около 588 тысяч долларов) кредитов на ремонтные работы.

Следует отметить, что за 9 месяцев банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты на сумму приблизительно 55,4 квадриллиона риалов (около 50 миллиардов долларов) в различных секторах экономики. Объем выданных кредитов за 9 месяцев увеличился на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

