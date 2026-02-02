Линия "Зангезур": как энергетическая интеграция Нахчывана меняет региональный баланс

БАКУ/Trend/ - Начало строительства высоковольтной линии электропередачи «Зангезур», призванной подключить Нахчыван к основной энергосистеме Азербайджана и сформировать международный энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа, можно рассматривать как один из ключевых инфраструктурных проектов Южного Кавказа последних лет. Речь идет не только о внутренней интеграции изолированного региона, но и о формировании новой архитектуры трансграничных поставок электроэнергии между Каспийским регионом и европейскими рынками.

Реализуется строительство двухцепной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт и пропускной способностью 1000 мегаватт протяженностью 74 километра от Джебраила до Агбенда. Параллельно ведется строительство линии длиной 105 километров от Нахчывана до границы Ордубада. Линия проходит вдоль реки Араз, а на ряде участков - через горные и скалистые массивы, что делает работы технически сложными и капиталоемкими.

На следующем этапе предусмотрено строительство дополнительной линии электропередачи протяженностью 44 километра через Зангезурский коридор с последующим соединением с направлениями Агбенда и Ордубада. Одновременно в городе Нахчыван создается новая подстанция напряжением 330 киловольт, под нее уже выделено 49 гектаров земли и начаты мобилизационные работы.

Продолжением проекта энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа станет прокладка линии электропередачи напряжением 400 киловольт протяженностью 230 километров от Нахчывана до Турции, а также строительство первой в истории страны преобразовательной подстанции класса 400 киловольт. Именно этот элемент фактически выводит инициативу за рамки национальной задачи и превращает ее в международный транзитный маршрут.

Для самого Нахчывана проект имеет фундаментальное значение. Нахчыван исторически был в условиях ограниченных связей с основной энергосистемой страны и зависел от внешних источников при регулировании частоты. Подключение к единой сети Азербайджана устраняет эту зависимость, повышает устойчивость энергоснабжения и снижает операционные риски.

При этом регион уже демонстрирует диверсифицированную структуру генерации. В 2025 году на электростанциях, находящихся в эксплуатационной зоне ООО «Нахчыванэнержи», произведено 507,6 миллиона кВт·ч электроэнергии. Из них 321,7 миллиона кВт·ч (63,4 %) обеспечили тепловые станции, 125,1 миллиона кВт·ч (24,7 %) - гидроэлектростанции, а 60,7 миллиона кВт·ч (11,9 %) - солнечные и гибридные солнечно-ветровые станции. В целом 36,6 % всей выработки приходится на альтернативные и возобновляемые источники.

Такая структура делает Нахчыван не только потребителем, но и потенциальным поставщиком «зеленой» электроэнергии. Подключение к национальной и затем международной сети создает возможности экспорта этой генерации за пределы региона.

В более широком контексте «Зангезур» становится электрическим аналогом существующих транспортных и газовых маршрутов, которые постепенно превращают Азербайджан в узел энергетической логистики между Востоком и Западом. Если ранее основное внимание уделялось поставкам природного газа, то теперь формируется инфраструктура для трансграничной торговли электроэнергией.

Для Турции это означает расширение источников импорта и повышение гибкости энергобаланса. Дополнительные поставки с восточного направления позволяют диверсифицировать генерацию, снизить нагрузку на внутренние мощности и интегрировать больше возобновляемой энергии. В перспективе турецкая сеть может выступать транзитной платформой для дальнейших поставок в Европу.

Для стран Европы проект приобретает значение в контексте поиска новых маршрутов и источников энергии вне традиционных поставщиков. Импорт электроэнергии из Каспийского региона, особенно произведенной с использованием гидро- и солнечных ресурсов, соответствует курсу ЕС на декарбонизацию и развитие межсистемных соединений. В условиях роста доли ВИЭ гибкие трансграничные линии становятся важным инструментом балансировки энергосистем.

Таким образом, линия «Зангезур» выходит за рамки инфраструктурного объекта. Она формирует основу для нового энергетического пространства, связывающего Южный Кавказ, Турцию и европейские рынки. Для Азербайджана это укрепление роли транзитного и экспортного хаба, для Турции - дополнительные мощности и диверсификация, а для Европы - еще один источник надежных и потенциально «зеленых» поставок.

По мере реализации проекта энергетическая карта региона становится более взаимосвязанной. И именно такие соединительные проекты, а не отдельные электростанции, все чаще определяют реальный баланс сил в современной энергетике.