Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,63 доллара США, или 4,9% и составила 69,72 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 3,58 доллара США, или 5,1%, и составила 67,16 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,54 доллара США, или 8,4% и составила 38,56 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,94 доллара США или 5,4% и составила 68,77 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.