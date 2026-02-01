Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 2 февраля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем – 7-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85% ночью и 60-70% днем.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных местностях ожидается снег. Местами периодически будет туман. Ветер – западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем – 12-17° тепла, в горах: ночью – от 3° мороза до 2° тепла, днем – 5-10° тепла.