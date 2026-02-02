ING опубликовала прогноз по ценам на нефть Brent и газ Dutch TTF до 2028 г.

БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновленный прогноз по ценам на нефть марки Brent и природный газ Dutch TTF до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2026 году среднегодовая цена Brent составит 57 долларов США за баррель, а Dutch TTF - 30 евро за мегаватт-час. В 2027 году среднегодовые цены нефти Brent и природного газа Dutch TTF достигнут 62 долларов за баррель и 26 евро за мегаватт-час соответственно.

В частности, в первом квартале 2026 года цена Brent прогнозируется на уровне 58 долларов за баррель, во втором квартале - 56 долларов, в третьем - 58 долларов, а в четвертом квартале - 54 доллара. Для Dutch TTF ожидается, что в первом квартале 2027 года котировки составят 33 евро за мегаватт-час, во втором квартале - 28 евро, в третьем - 27 евро, а в четвертом квартале - 30 евро.

А в первом квартале 2027 года цена Brent прогнозируется на уровне 58 долларов за баррель, во втором квартале - 60 долларов, в третьем - 66 долларов, а в четвертом квартале - 63 долларов. Для Dutch TTF ожидается, что в первом квартале 2027 года котировки составят 27 евро за мегаватт-час, во втором квартале - 24 евро, в третьем - 24 евро, а в четвертом квартале - 27 евро.