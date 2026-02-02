Участие Азербайджана в Совете мира показывает, что страна превратилась в значимого субъекта глобальной политики - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Подписание "Устава Совета мира" 22 января 2026 года в Давосе рассматривается как важная веха в новой архитектуре глобальной политики. Подписание этого документа Президентом Ильхамом Алиевым является очередным подтверждением растущего веса страны в системе международных отношений, ее имиджа надежного партнера и преобразовавшейся роли - от регионального актора к глобальному игроку. Этот шаг свидетельствует о том, что Азербайджан превращается в значимого субъекта глобальной политики.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Инициатива "Совет мира" направлена ​​на объединение государств, политических лидеров и стратегических партнеров из разных регионов мира на одной платформе, призванной обеспечить глобальную безопасность, предотвратить конфликты и способствовать политическому диалогу. В современном мире, на фоне войн, региональных кризисов и напряженности вокруг энергетических и транспортных маршрутов, создание такой платформы обусловлено объективной необходимостью. В отличие от классических международных организаций, этот орган строится на гибком принятии решений, политическом доверии и взаимных обязательствах. Иными словами, главное здесь - не формальное членство, а стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии. Именно в этом контексте вступление Азербайджана в Совет мира имеет особое значение", - сказал политолог.

Отметив сбалансированную и прогнозируемую внешнеполитическую линию Азербайджана за последние 20 лет, он подчеркнул, что официальный Баку одновременно развивал сотрудничество с Европейским союзом, США, Россией, Китаем, исламским миром и тюркскими государствами. Это дипломатическое мастерство, которое демонстрируют лишь немногие страны в эпоху усиливающейся конкуренции между державами: "Во-первых, один из факторов тут - приверженность своим обязательствам в области энергетики. Азербайджан стал страной, играющей важную роль в энергетической безопасности Европы. Реализация таких масштабных инфраструктурных проектов, как Южный газовый коридор, TANAP и TAP, продемонстрировала, что Азербайджан выполняет свои обещания. Во-вторых, надежность в сфере транзита и транспорта. Грузовые маршруты по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, через Средний коридор, Бакинский порт и Каспий показывают, что Азербайджан является важным звеном в глобальной логистической цепочке. В-третьих, это последовательность в вопросах безопасности и региональной стабильности. Азербайджан после 44-дневной войны выдвинул на первый план мирную повестку дня, создав новую реальность в регионе.

Как отметил А.Гараев, Азербайджан уже играет активную роль не только в классических платформах, таких как ООН и Движение неприсоединения, но и в новых международных инициативах, формирующих будущее. Во время председательства в Движении неприсоединения Баку фактически возродил эту структуру, превратив ее в реальную платформу, на которой обсуждаются глобальные проблемы. Международные саммиты, инициированные Азербайджаном в период пандемии, гуманитарная помощь развивающимся странам продемонстрировали чувство глобальной ответственности Баку. Присоединение к Совету мира также продолжение этой линии. Азербайджан уже является страной, оказывающей влияние на формирование глобальных процессов", - сказал он.

По словам политолога, вступление Азербайджана в Совет мира открывает новые возможности и для региона. "Южный Кавказ долгие годы был известен как место конфликтов и нестабильности. А сейчас Азербайджан представляет этот регион как зону сотрудничества, транспорта, энергетики и мира. Участие в Совете мира дает Баку возможность более эффективно продвигать свои региональные инициативы на глобальной платформе. Зангезурский коридор, Средний коридор и связь между Черным морем и Каспием являются уже не просто региональными проектами, а частью международной повестки. Кроме того, это еще больше укрепляет статус Азербайджана как страны, проводящей независимую политику. Баку не является форпостом какого-либо блока, он - надежный партнер для всех основных центров силы. В международной политике самый ценный капитал - это доверие. Именно этот капитал Азербайджан формировал на протяжении многих лет. Позиции Баку основаны на прагматизме, а не на жесткой риторике, они основываются на взвешенных решениях, а не на эмоциях. Это делает его прогнозируемым партнером", - сказал политолог.

A.Гараев подчеркнул, что такие платформы, как Совет мира, нуждаются именно в таких странах, которые обеспечивают внутреннюю стабильность и ответственно относятся к внешней политике: "Подписание Азербайджаном "Устава Совета мира" - это не просто дипломатическое событие. Это официальное подтверждение доверия, авторитета и стратегического веса страны в международной системе. Азербайджан уже выступает не только как региональный лидер, но и как субъект, участвующий в формировании глобальной архитектуры мира и безопасности".

Он отметил, что участие в Совете мира такого надежного партнера, как Азербайджан, станет одним из ключевых факторов, повышающих эффективность этой структуры.

