МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористические акты, произошедшие в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Trend, соответствующее сообщение было опубликовано в аккаунте министерства в социальной сети X.

В заявлении отмечается: «Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и искреннюю скорбь и солидарность с братским народом Пакистана и правительством Пакистана.

Мы желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления. Мы выражаем солидарность с Пакистаном в это трудное время и подтверждаем нашу твердую поддержку международных усилий по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях».