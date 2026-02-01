Новый посол США Лаура Доге прибыла в Венесуэлу

БАКУ/ Trend/ - Новый посол США в Каракасе, Лаура Доге, прибыла в Венесуэлу с целью восстановления дипломатических отношений после почти семилетнего перерыва.

Как сообщает Trend, посольство США в Каракасе опубликовало в социальных сетях фотографию, на которой запечатлено прибытие посла Доге в международный аэропорт Майкетия.

В сообщении посольства отмечается: «Моя команда и я готовы приступить к работе».

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль заявил в Telegram, что визит Догу важен для урегулирования разногласий между двумя странами посредством дипломатии и диалога, основанных на международном праве и взаимном уважении.

Отмечается, что визит Лауры Догу направлен на восстановление дипломатических отношений, разорванных в 2019 году.