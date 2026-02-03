Назван объем экспорта иранской ненефтяной продукции в Казахстан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) экспорт ненефтяной продукции Ирана в Казахстан сократился на 4,1% в стоимостном выражении и на 10,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 9 месяцев Иран экспортировал в Казахстан около 322 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму 194 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года экспорт ненефтяной продукции Ирана в Казахстан составил 360 тысяч тонн на сумму около 203 миллионов долларов.

По данным статистики, Иран экспортировал в Казахстан сельскохозяйственную и пищевую продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию и т.д.

За 9 месяцев товарооборот Ирана с Казахстаном составил 415 тысяч тонн на сумму около 229 миллионов долларов. Торговый оборот снизился на 6,3% в стоимостном выражении и на 11,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, экспорт иранской продукции за первые 9 месяцев текущего иранского года составил приблизительно 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. Экспорт продукции снизился на 5,78% в стоимостном выражении и увеличился на 1% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.