В Азербайджане устанавливаются штрафы за экспорт необработанных алмазов без заключения госоргана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены штрафы за экспорт и импорт необработанных алмазов без заключения государственного органа.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту закона, за экспорт и импорт необработанных алмазов без заключения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - на сумму от 1000 до 2000 манатов, а юридические лица - на сумму от 1500 до 2500 манатов.

Отметим, что после принятия закона будут утверждены «Порядок осуществления государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения необработанных алмазов, в том числе их отслеживания, а также форма сертификата и правила его выдачи в соответствии с требованиями «Схемы сертификации Кимберлийского процесса» в связи с экспортом необработанных алмазов».

После обсуждения проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

