Власти Ирана сообщили о неопознанных жертвах протестов

БАКУ /Trend/ - 131 человек, погибших в ходе недавних протестов в Иране, до сих пор не опознаны.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Аппарата президента Ирана.

Сообщается, что число погибших в результате недавних событий в Иране, как и сообщалось ранее, составляет 3117 человек. Из них имена 2896 известны и опубликованы.

"Этический и гуманный долг граждан, правительства и властей - разделить горе родственников всех погибших. Все погибшие в этих событиях являются гражданами этой страны, и ни одна жертва не должна остаться без защиты", - сообщили в аппарате.

Отметим, что протесты продолжаются с конца декабря из-за резкого обесценивания иранской национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем.