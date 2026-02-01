Названо число пассажиров, перевезённых через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - В период с 21 марта по 21 декабря 2025 года показатель количества пассажиров, перевезённых через аэропорты Ирана по международным направлениям, сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (20 марта — 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской аэропортовой компании.

Согласно данным, за 9 месяцев через аэропорты страны на международных рейсах было перевезено 2,92 миллиона пассажиров.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого иранского года этот показатель составлял 3 миллиона человек.

Согласно статистике, за 9 месяцев наибольшее число пассажиров было перевезено через аэропорт Мешхеда — 1,64 миллиона человек, через аэропорт Шираза — 369 тысяч, через аэропорт Тебриза — 222 тысячи пассажиров.

Отметим, что в Иране функционируют 57 гражданских аэропортов, из них 14 — международные. В среднем через аэропорты страны ежегодно перевозится около 30 миллионов пассажиров.