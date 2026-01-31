Состоялась первая сессия цикла встреч «Восхождение в Доме литератора» для победителей конкурса «Восхождение» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Инициативы, направленные на индивидуальное развитие и расширение кругозора победителей конкурса «Восхождение», в первой половине 2026 года обогащены новой содержательной линией. В рамках этого в Фонде поддержки литературы «Дом литератора» организован цикл встреч под названием «Восхождение в Доме литератора».

Как сообщили Trend в фонде, основная цель цикла встреч заключается в более глубоком продвижении среди управленцев идей азербайджанства в стратегическом управлении, пропаганде азербайджанской культуры, сохранении национально-духовных ценностей, а также особо подчеркнутой Президентом Ильхамом Алиевым мысли о том, что азербайджанский язык является одной из главных опор национальной идентичности, государственного мышления и стратегического управления. В этом контексте в центре внимания будет находиться роль родного языка не только как средства общения, но и как носителя национальной идеологии и интеллектуальной ответственности.

В первой сессии цикла встреч приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента, председатель Оргкомитета конкурса «Восхождение» Фарах Алиева, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, учредители «Дома литератора» —литературовед, профессор Адиба Пашаева и литературовед, профессор Тахсин Муталлимов, а также заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы «Восхождение» Фархад Гаджиев.

Встречу открыла исполнительный директор «Дома литератора» Шафаг Мехралиева, которая подробно проинформировала о целях и содержании проекта. Было отмечено, что в рамках встреч выступят эксперты «Дома литератора», которые проанализируют влияние литературы, языка и национально-духовного наследия на лидерское и управленческое мышление с научной и практической точек зрения.

Первая встреча в презентации академика Низами Джафарова была посвящена теме «Идеологические основы азербайджанского языка». Победители конкурса и члены рабочей группы собрались в «Доме литератора», расположенном в Ичеришехер — по первому адресу проживания в Баку выдающегося представителя национальной литературно-художественной мысли XX века, писателя, ученого и педагога Мир Джалала.

Академик подробно выступил по теме, поделившись с победителями мыслями об историческом пути развития азербайджанского языка, его идеологической сути и значении с точки зрения государственности. В продолжение встречи были даны ответы на вопросы победителей, обсуждения прошли в формате интерактивной дискуссии.

Конкурс «Восхождение» был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают годовой план индивидуального развития от менторов и денежную премию в размере 20 тыс. манатов для саморазвития.

Распоряжение о проведении шестого по счету конкурса «Восхождение» было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.