Экономика Материалы 3 февраля 2026 03:05 (UTC +04:00)
Вырос импорт Ираном продукции из Кыргызстана

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В течение 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) импорт Ираном продукции из Кыргызстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года) увеличился на 120% по стоимости и на 48,8% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно данным, за 9 месяцев Иран импортировал из Кыргызстана продукции на сумму 5,25 миллиона долларов общим весом около 3,3 тысячи тонн.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года импорт составил 2,4 миллиона долларов (2,2 тысячи тонн).

Отмечается, что Иран в основном импортировал из Кыргызстана сельскохозяйственную продукцию и фосфорную кислоту.

По статистике, за 9 месяцев товарооборот между Ираном и Кыргызстаном составил 83,7 миллиона долларов (47,3 тысячи тонн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот снизился на 4,86% по стоимости, однако вырос на 0,47% по весу.

По данным Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев общий импорт продукции в страну составил около 44,2 миллиарда долларов (29,3 миллиона тонн). По сравнению с прошлым годом импорт сократился на 15,2% по стоимости, но увеличился на 2,75% по весу.

