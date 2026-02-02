Яркая возможность от Yelo Bank для женщин-предпринимателей!

Бизнес-деятельность женщин в Азербайджане ежегодно достигает новых высот. Сегодня в нашей стране более 338 тысяч женщин-предпринимателей пишут свои истории успеха, и только за последний год их ряды пополнили более 21 тысячи новых лиц. Будучи Yelo Bank, мы представляем наш продукт микрокредитования на специальных условиях, чтобы поддержать эту энергию и еще больше облегчить доступ женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам. Условия продукта:

Сумма кредита: 500 – 100 000 AZN

Срок: до 48 месяцев

Льготный период: до 12 месяцев

Годовая процентная ставка: всего от 8%

Поддержка предпринимательской деятельности женщин — это и экономическая, и важная социальная миссия. Низкие процентные ставки и длительный льготный период позволяют женщинам-предпринимателям думать не о кредитных обязательствах, а именно о росте своего бизнеса.

Если хочешь развивать свой бизнес или начать новый проект, Yelo Bank на каждом шагу рядом с тобой. Для онлайн-заявки: https://ylb.az/qdshb.

Хотите получить микрокредит на выгодных условиях? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!