Яркая возможность от Yelo Bank для женщин-предпринимателей!

Экономика Материалы 2 февраля 2026 12:26 (UTC +04:00)
Фото: Yelo Bank

Бизнес-деятельность женщин в Азербайджане ежегодно достигает новых высот. Сегодня в нашей стране более 338 тысяч женщин-предпринимателей пишут свои истории успеха, и только за последний год их ряды пополнили более 21 тысячи новых лиц. Будучи Yelo Bank, мы представляем наш продукт микрокредитования на специальных условиях, чтобы поддержать эту энергию и еще больше облегчить доступ женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам. Условия продукта:

  • Сумма кредита: 500 – 100 000 AZN
  • Срок: до 48 месяцев
  • Льготный период: до 12 месяцев
  • Годовая процентная ставка: всего от 8%

Поддержка предпринимательской деятельности женщин — это и экономическая, и важная социальная миссия. Низкие процентные ставки и длительный льготный период позволяют женщинам-предпринимателям думать не о кредитных обязательствах, а именно о росте своего бизнеса.

Если хочешь развивать свой бизнес или начать новый проект, Yelo Bank на каждом шагу рядом с тобой. Для онлайн-заявки: https://ylb.az/qdshb.

Хотите получить микрокредит на выгодных условиях? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

