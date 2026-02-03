Экономика без протокола: зачем Ташкенту и Астане прямые связи между областями

БАКУ /Trend - Узбекистан и Казахстан в 2026 году планируют провести первое заседание Совета глав регионов двух стран. Новый формат позволит регионам напрямую взаимодействовать и ускорить реализацию совместных экономических и инфраструктурных проектов.

Ожидается, что в рамках Совета регионы сосредоточатся на практических вопросах - развитии промышленной кооперации, привлечении инвестиций, расширении логистических связей и сотрудничестве в агропромышленном секторе. Основной задачей нового формата станет переход от общих договоренностей к реализации конкретных совместных проектов, которые могут быть запущены и реализованы при активном участии регионов двух стран.

Создание Совета глав регионов рассматривается как логичное продолжение курса на углубление узбекско-казахстанского сотрудничества. В последние годы взаимодействие между двумя странами активно развивается, по итогам же 2025 года товарооборот между странами составил 4,97 млрд долларов, увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт достиг 1,55 млрд долларов, импорт вырос на 16,6% и составил 3,4 млрд долларов. По данным Национального комитета по статистике, на 1 декабря 2025 года в Узбекистане действовало 1 199 предприятий с участием казахстанского капитала. К 2030 году страны планируют довести объем взаимной торговли до 10 млрд долларов. Однако стороны все чаще подчеркивают необходимость усиления именно регионального измерения партнерства. Такой подход позволяет быстрее реагировать на запросы бизнеса, эффективнее сопровождать инвестиционные проекты и выстраивать кооперацию между предприятиями на местах.

Идея создания Совета получила дополнительный импульс после визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-16 ноября. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений, реализация которых во многом зависит от активной работы на региональном уровне. Именно поэтому особый акцент был сделан на взаимодействии между областями двух стран.

От первого заседания Совета ожидают формирования перечня приоритетных проектов и согласования дальнейших шагов по их реализации. В центре внимания будут инициативы в промышленности, агропромышленном комплексе, логистике и инфраструктуре, где взаимодействие регионов может дать быстрый и ощутимый результат. Также предполагается обсуждение механизмов сопровождения проектов и устранения административных барьеров.

Одним из ключевых направлений такого взаимодействия остается промышленная кооперация. В этом контексте был запущен Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия», направленный на развитие производственных связей между предприятиями двух стран. Кроме того, дан старт новым совместным проектам в приоритетных отраслях общей стоимостью 1,3 млрд долларов. В целом портфель проектов превышает 8 млрд долларов. Для их продвижения предложено создать совместную Инвестиционную платформу.

Регионы Узбекистана уже участвуют в этих инициативах. В Сырдарьинской области начато строительство индустриального кластера площадью 70 гектаров, где планируется размещение производства полиэтиленовых труб, строительных материалов и агропромышленного комплекса. Аналогичные проекты реализуются в Каракалпакстане, Ташкентской и Самаркандской областях.

Со стороны Казахстана в совместных региональных проектах участвуют Туркестанская, Кызылординская и Жетысуская области. Там развиваются переработка сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания с высокой добавленной стоимостью.

Помимо промышленной кооперации, Совет глав регионов рассматривается как площадка для координации проектов в сфере транспорта и энергетики, реализация которых во многом зависит от согласованных действий регионов. Стороны уделяют внимание развитию международных транспортных коридоров, включая Транскаспийский маршрут, направление "Север–Юг", а также новые маршруты через Китай, Иран и Турцию. Отдельно рассматривается проект Трансафганской железной дороги, который может существенно расширить транзитные возможности Центральной Азии и усилить роль региона в международной логистике.

В энергетической сфере также требуется тесная координация на региональном уровне. В настоящее время отмечается стабильная и скоординированная работа газотранспортных систем. За семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн кубометров. Казахстан остается ключевым транзитным партнером в поставках российского газа в Узбекистан, объем которых планируется увеличить до 11 млрд кубометров в год в период с 2026 по 2038 годы. Кроме того, в 2026 году Узбекистан планирует поставить в Казахстан около 900 млн киловатт-часов электроэнергии, что позволит покрыть возможный дефицит в отдельных регионах страны.

Проведение первого заседания Совета глав регионов рассматривается сторонами как шаг к более тесному и практическому сотрудничеству. Ожидается, что новый формат позволит ускорить реализацию совместных проектов, усилить координацию между регионами и придать дополнительный импульс развитию узбекско-казахстанского партнерства в торговле, промышленности, транспорте и энергетике.