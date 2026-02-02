Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в таможенной сфере

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Иорданией будет установлено сотрудничество и взаимопомощь в области таможенного дела.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что "Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела между правительством Азербайджанской Республики и правительством Хашимитского королевства Иордания" было подписано 27 ноября 2025 года в Баку.

Соглашение, состоящее из 22 статей, предусматривает взаимную помощь между таможенными органами обеих сторон в соответствии с установленными правилами и условиями для обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, а также для предотвращения, выявления и расследования нарушений этого законодательства.

Соглашение содержит необходимые положения об обязанности сторон предоставлять необходимую информацию по запросу соответствующего органа в отношении данных вопросов, о добровольной помощи путем предоставления необходимой информации, о технической помощи, о предоставлении информации о незаконном обороте товаров, представляющих серьезную опасность, о контролируемых перевозках, о форме и содержании запросов о помощи, о порядке исполнения запросов, об исключениях, о конфиденциальности, о порядке использования информации и т. д.

Другие положения соглашения регулируют вступление в силу, сроки, прекращение действия и другие связанные с этим вопросы.

Было отмечено, что Азербайджанской Республикой в предыдущие годы аналогичные соглашения были подписаны с Королевством Саудовская Аравия, Королевством Марокко, Монтенегро, Правительством Государства Кувейт, Объединенными Арабскими Эмиратами, Македонией, Израилем, Сербией, Аргентиной и рядом других стран.

Законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела между правительством Азербайджанской Республики и правительством Хашимитского Королевства Иордания" после обсуждения был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

