Граждане Азербайджана, принимавшие участие в военных действиях между Россией и Украиной, привлечены к ответственности - СГБ

БАКУ/Trend/ - Граждане Азербайджанской Республики, принимавшие участие в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, привлечены к ответственности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу Государственной Безопасности Азербайджана.

Как сообщается, Службой Государственной Безопасности проводится оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к юридической ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в военных конфликтах за пределами страны в составе вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

"Согласно полученной информации, за прошедший период значительное число граждан Азербайджанской Республики, принимали участие в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, в результате чего многие из них погибли, пропали без вести или получили ранения, а также установлено, что некоторые содержатся в плену", - говорится в сообщении СГБ.

Отмечается, что в ходе проведённых расследований было доказано участие граждан Азербайджанской Республики - Набиева Реала Эльдениз оглы, 1991 года рождения, Гусейнова Фариса Фамиль оглы, 1993 года рождения, Мамедова Али Эльнур оглы и Миргашимли Мурова Гасан оглы, 1994 года рождения, в боевых действиях под контролем вооружённых формирований России и Украины, в связи с чем указанные лица были задержаны и привлечены к уголовной ответственности в январе 2026 года, и в отношении них по решению суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В очередной раз доводится до сведения граждан, что участие в подобных вооружённых конфликтах влечёт за собой уголовную ответственность в Азербайджанской Республике, и впредь вопросы ответственности лиц, совершающих соответствующие преступные деяния на территории иностранных государств, будут обеспечиваться в соответствии с законом", - сказали в СГБ.