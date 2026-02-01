События в Иране напоминали государственный переворот – Хаменеи

БАКУ /Trend/ - Недавние беспорядки в Иране напоминали государственный переворот.

Как передает Trend, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, принимая в Тегеране группу иранских граждан по случаю начала мероприятий, посвященных 47-й годовщине Исламской революции в Иране.

По его словам, разрушение важных и эффективных центров управления страной, таких как полицейские участки, центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), некоторые государственные учреждения, банки, а также повреждение мечетей свидетельствуют о том, что эти беспорядки напоминают государственный переворот.

Хаменеи добавил, что, конечно, беспорядки в стране были подавлены. "К сожалению, была попытка увеличить число жертв. Участники беспорядков хотели, чтобы число погибших было выше. Конечно, большое количество жертв также вызывает сожаление", - сказал он.

Верховный лидер Ирана отметил, что главной целью было подорвать безопасность страны: "Если в стране нет безопасности, то нет ничего: ни хлеба, ни производства, ни дохода, ни образования, ни развития".

Отметим, что с конца декабря в Иране проходят протесты, вызванные резким обесцениванием национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами. По сообщениям, в ходе протестов погибло 3117 человек.