Yelo Bank организовал нетворкинг для женщин-предпринимателей (ФОТО)

В рамках своей миссии по поддержке женского предпринимательства и расширению возможностей для профессионального нетворкинга Yelo Bank провёл очередную тематическую встречу. Гостями мероприятия в формате Tea Talk, организованного совместно с Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA), стали успешные женщины-предприниматели, работающие в сфере здравоохранения.

Цель встречи заключалась в укреплении профессиональных связей между женщинами-предпринимателями, а также в обмене практическим опытом и взглядами на развитие бизнеса в различных направлениях. Специальным гостем мероприятия выступила руководитель отдела корпоративного сотрудничества TƏBİB Нигар Рустамли, которая поделилась своим карьерным путём, рассказала о профессиональных вызовах и ценном опыте, полученном в ходе работы.

Встреча прошла в атмосфере открытого и искреннего общения и стала для участниц полезной как с точки зрения мотивации, так и в контексте новых деловых возможностей и партнёрств.

Подобные инициативы служат важной платформой для обмена знаниями, взаимной поддержки и объединения женщин-предпринимателей вокруг общих целей. Yelo Bank и впредь будет поддерживать проекты, направленные на развитие женского предпринимательства и укрепление роли женщин в экономике и обществе.



