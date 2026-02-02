Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Объем международных грузоперевозок через иранские аэропорты сократился

2 февраля 2026

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) объем грузов, перевезенных через аэропорты Ирана в международных направлениях, сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов.

По статистике, этот показатель составил 52 тысячи тонн. В аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 54,4 тысячи тонн грузов.

Месяц

Текущий иранский год (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) (тонны)

Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) (тонны)

Процентное изменение

1-й месяц (21 марта - 20 апреля)

6 330

4 859

30%

2-й месяц (21 апреля - 21 мая)

6 529

6 443

1%

3-й месяц (22 мая - 21 июня)

5 223

7 122

-27%

4-й месяц (22 июня - 22 июля)

3 344

8 843

-62%

5-й месяц (23 июля - 22 августа)

5 443

6 620

-18%

6-й месяц (23 августа - 22 сентября)

6 335

6 981

-9%

7-й месяц (23 сентября - 22 октября)

5 997

4 517

33%

8-й месяц (23 октября - 21 ноября)

6 334

4 496

41%

9-й месяц (22 ноября - 21 декабря)

6 438

5 287

22%

Итого

52 089

54 381

-4%

Согласно статистике, за 9 месяцев наибольший объем грузов был перевезен через аэропорт Мешхеда (26,9 тысячи тонн), аэропорт Шираза (8,17 тысячи тонн) и аэропорт Тебриза (3,84 тысячи тонн).

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов. Из них 14 — международные. В среднем через иранские аэропорты ежегодно перевозится 30 миллионов пассажиров.

