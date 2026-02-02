Объем международных грузоперевозок через иранские аэропорты сократился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) объем грузов, перевезенных через аэропорты Ирана в международных направлениях, сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов.

По статистике, этот показатель составил 52 тысячи тонн. В аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 54,4 тысячи тонн грузов.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) (тонны) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) (тонны) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 6 330 4 859 30% 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 6 529 6 443 1% 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 5 223 7 122 -27% 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 3 344 8 843 -62% 5-й месяц (23 июля - 22 августа) 5 443 6 620 -18% 6-й месяц (23 августа - 22 сентября) 6 335 6 981 -9% 7-й месяц (23 сентября - 22 октября) 5 997 4 517 33% 8-й месяц (23 октября - 21 ноября) 6 334 4 496 41% 9-й месяц (22 ноября - 21 декабря) 6 438 5 287 22% Итого 52 089 54 381 -4%

Согласно статистике, за 9 месяцев наибольший объем грузов был перевезен через аэропорт Мешхеда (26,9 тысячи тонн), аэропорт Шираза (8,17 тысячи тонн) и аэропорт Тебриза (3,84 тысячи тонн).

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов. Из них 14 — международные. В среднем через иранские аэропорты ежегодно перевозится 30 миллионов пассажиров.