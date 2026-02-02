Объем международных грузоперевозок через иранские аэропорты сократился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) объем грузов, перевезенных через аэропорты Ирана в международных направлениях, сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов.
По статистике, этот показатель составил 52 тысячи тонн. В аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 54,4 тысячи тонн грузов.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) (тонны)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) (тонны)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта - 20 апреля)
|
6 330
|
4 859
|
30%
|
2-й месяц (21 апреля - 21 мая)
|
6 529
|
6 443
|
1%
|
3-й месяц (22 мая - 21 июня)
|
5 223
|
7 122
|
-27%
|
4-й месяц (22 июня - 22 июля)
|
3 344
|
8 843
|
-62%
|
5-й месяц (23 июля - 22 августа)
|
5 443
|
6 620
|
-18%
|
6-й месяц (23 августа - 22 сентября)
|
6 335
|
6 981
|
-9%
|
7-й месяц (23 сентября - 22 октября)
|
5 997
|
4 517
|
33%
|
8-й месяц (23 октября - 21 ноября)
|
6 334
|
4 496
|
41%
|
9-й месяц (22 ноября - 21 декабря)
|
6 438
|
5 287
|
22%
|
Итого
|
52 089
|
54 381
|
-4%
Согласно статистике, за 9 месяцев наибольший объем грузов был перевезен через аэропорт Мешхеда (26,9 тысячи тонн), аэропорт Шираза (8,17 тысячи тонн) и аэропорт Тебриза (3,84 тысячи тонн).
Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов. Из них 14 — международные. В среднем через иранские аэропорты ежегодно перевозится 30 миллионов пассажиров.